A direção do Bayern de Munique decidiu encerrar de forma precoce o contrato do técnico Thomas Tuchel. Nesta quarta-feira, o clube alemão anunciou que o treinador deixará o time ao fim da atual temporada europeia, que se encerra em junho. Inicialmente, o vínculo do treinador iria até o fim da temporada seguinte, finalizada no meio de 2025.