O Barcelona dominou o jogo contra o Getafe neste sábado pelo Campeonato Espanhol e venceu o time de Madri por 4 a 0, com um gol do brasileiro Raphinha. Foi a quinta partida invicta do time. A equipe da Catalunha agora sobe para os 57 pontos, desbancando o Girona como vice-líder, que tem 56 e um jogo a menos. O Getafe permanece na décima posição, com 34.