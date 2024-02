Com um gol salvador de Robert Lewandoswki nos acréscimos, o Barcelona venceu com dificuldades o Celta de Vigo por 2 a 1 neste sábado (17), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, e recuperou a terceira posição na tabela, horas depois de o Atlético de Madrid golear o Las Palmas por 5 a 0.