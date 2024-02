A Associação de Tenistas Profissionais (ATP) anunciou nesta quarta-feira uma "parceria estratégica plurianual" com o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, que patrocinará os grandes eventos de tênis pelos próximos cinco anos e dará seu nome ao ranking da entidade e também ao ATP Finals, que reúne os oito melhores da temporada no fim do ano, em Turim, na Itália. Há conversas para um acordo também com a WTA.