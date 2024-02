O América-MG deixou de confirmar a sua presença nas semifinais do Campeonato Mineiro ao empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, neste sábado, pela sétima rodada, em clássico disputado no Independência, na capital mineira. Matheusinho, no primeiro tempo, marcou para os mandantes, enquanto o empate atleticano saiu somente aos 50 minutos do segundo tempo, com Rubens.