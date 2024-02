O Atlético de Madrid ficou em situação delicada na busca pela vaga na decisão da Copa do Rei ao falhar no jogo de ida, nesta quarta-feira, no Civitas Metropolitano, em Madri. Mesmo com enorme apoio da torcida, o time de Diego Simeone perdeu por 1 a 0 do Athletic Bilbao e terá de devolver a derrota no estádio San Mamés, onde não costuma se dar bem.