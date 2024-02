O Atlético de Madrid não tomou conhecimento do Las Palmas neste sábado, venceu por 5 a 0, e acirrou a briga com o Barcelona pelo terceiro lugar do Campeonato Espanhol. O duelo aconteceu no estádio Metropolitano, pela 25ª rodada, com destaque para os atacantes Llorente e Ángel Correa, com dois gols cada.