Nem Cruzeiro, tampouco Atlético-MG. Quem dá as cartas no Campeonato Mineiro é o América-MG. Com triunfo de 2 a 0 sobre o time celeste nesta quinta-feira, no Mineirão, os comandados de Cauan de Almeida se isolaram no topo, com 13 pontos em cinco partidas. Os atacantes Renato Marques e Rodrigo Varanda definiram o placar, para tristeza de Ronaldo Fenômeno, pela primeira vez no ano acompanhando o time do qual é dono da SAF, no estádio.