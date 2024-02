O futebol francês está em choque após o atacante hondurenho Alberth Elis, do Bordeaux, sofrer um grave acidente em campo no sábado. Na vitória por 1 a 0 sobre o Guingamp, pela segunda divisão do campeonato nacional, ele protagonizou um contato violento de cabeça com o adversário Donatien Gomes, resultando em um traumatismo craniano que o deixou inconsciente.