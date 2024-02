O Aston Villa perdeu do Manchester United por 2 a 1, no Villa Park, neste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Inglês e amargou seu terceiro revés consecutivo em seu estádio. Com o resultado, o time termina a rodada na quinta colocação (46 pontos), fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Em sexto, o Manchester United diminuiu a vantagem do rival, que era o quarto colocado no início da rodada, para cinco pontos (41).