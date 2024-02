Já são três partidas em 2024 pelo Campeonato Inglês com goleadas de 4 gols ou mais, e cinco vitórias consecutivas. Esse é o surpreendente Arsenal do técnico Miguel Arteta, que já soma 21 gols em cinco partidas esse ano. E a vítima da vez foi o Burnley, que foi massacrado em casa e perdeu por 5 a 0 sob a regência do meia Odegaard, o nome do jogo, e com dois de Saka. O duelo foi realizado neste sábado, no estádio Turf Moor, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.