O Arsenal goleou o Newcastle por 4 a 1, neste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Agora em terceiro lugar, com 58 pontos, o time de Londres não deixa o Liverpool disparar na liderança. Já o Newcastle, do meia brasileiro Bruno Guimarães, ficou mais longe da briga pelas primeiras posições e vê ameaçada até a vaga nas competições continentais da próxima temporada europeia.