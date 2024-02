O Atlético de Madrid liderou o placar por duas vezes neste sábado, mas não conseguiu somar os três pontos diante do lanterna Almería, em rodada do Campeonato Espanhol. Os comandados do técnico Diego Simeone fizeram a sua parte no ataque, porém sofreram com o grande futebol exibido pelo jovem argentino Luka Romero, de apenas 19 anos. A partida terminou com 2 a 2 no placar.