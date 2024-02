A rodada dos Estaduais desta quarta-feira colocou em pauta novamente o trabalho dos árbitros. Clássicos como São Paulo x Santos e Vasco x Fluminense foram cercados de críticas aos juízes, com reclamações de dirigentes e comissão técnica após os confrontos. As queixas neste início de temporada também se estendem a outros clubes, com direito a jogo anulado e lambança na terceira divisão paulista, além de admissão de erro por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Copa do Nordeste.