Após as fortes críticas sobre a atuação do árbitro Bruno Mota Correia no empate entre Fluminense e Vasco por 0 a 0, na última quarta-feira, no Maracanã, pela oitava rodada da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou a súmula na qual o árbitro explica os motivos que o levaram a disparar cartões - foram três expulsões. Ele também citou uma confusão generalizada causada por membros da delegação do clube cruzmaltino.