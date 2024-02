A presença do argentino Lionel Messi por 30 minutos nesta quarta-feira, em jogo do Inter Miami com o Vissel Kobei, em Tóquio, foi alvo de polêmica após o jogador ter ficado de fora de um amistoso em Hong Kong, no último domingo, sob alegação de uma contusão. A sua ausência deixou os torcedores decepcionados e provocou ainda uma cobrança do governo local que não gostou de ver o astro fora da partida.