Além dos três pontos e da volta ao G-2, a vitória da Ponte Preta por 1 a 0 diante do Corinthians no domingo garantiu a permanência matemática na elite do Paulistão. O técnico João Brigatti, que sempre reforçou que esse era o principal objetivo do clube, comemorou e frisou que agora sim pensará na classificação às quartas de final.