O Guarani confirmou na tarde desta sexta-feira a saída do técnico Umberto Louzer. A decisão já vinha sendo tomada desde a derrota para a Inter de Limeira, por 1 a 0, no Brinco de Ouro, mas só foi oficializada após a reunião entre diretoria e comissão técnica. Os maus resultados neste início de Paulistão e os atritos fora das quatro linhas, principalmente no caso Régis, foram os principais motivos pela mudança.