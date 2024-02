Depois de uma longa novela, o Corinthians finalmente anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do lateral-direito Matheuzinho para a sequência da temporada 2024. Com o acerto, o time paulista detém agora 60% dos direitos econômicos do atleta e pagou ao Flamengo 4 milhões de euros (algo em torno de R$ 21,3 milhões).