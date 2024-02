Após ser um dos principais destaques na campanha da Argentina que garantiu vaga em Paris-2024 através do Pré-olímpico, o volante Juan Sforza desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira e foi levado ao estádio São Januário para realizar exames e assinar com o clube carioca. A expectativa é que o anúncio oficial ocorra nesta sexta.