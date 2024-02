O Corinthians deve acertar a contratação de António Oliveira, ex-treinador do Cuiabá, assim que tiver a liberação da Federação Paulista de Futebol (FPF) e fizer os acertos financeiros da contratação e da demissão de Mano Menezes. O técnico português desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos na noite desta quinta-feira. Além da esperança de mudança para o time que está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, os torcedores comemoram, mesmo sem saber, a vinda de outra figura com Oliveira: sua sogra.