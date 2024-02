Abel Ferreira passou 2023 inteiro pedindo um substituto para o volante Danilo, transferido para o futebol inglês. Recebeu apenas em 2024. Mas parece que Aníbal Moreno defende as cores do clube há tempos. O argentino entrou muito bem na equipe, já virou um dos queridinhos da torcida e não esconde a satisfação com a rápida adaptação na nova casa.