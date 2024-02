Destaque do Palmeiras no último título do Brasileirão, Endrick encaminha sua ida para o Real Madrid já no segundo semestre deste ano. Comprado em dezembro de 2022, o atacante permanecerá no Brasil até completar 18 anos - apesar dos esforços do clube alviverde para que ele continuasse no elenco até dezembro. Carlo Ancelotti, treinador da nova equipe do brasileiro, se mostra empolgado com a joia e garante que ele terá espaço no elenco principal já em sua chegada.