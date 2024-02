A sonora vitória do Real Madrid no sábado sobre o Girona pelo Campeonato Espanhol agradou demais o técnico Carlo Ancelotti a ponto de ele se render ao talento de seus jogadores. Não bastasse os 4 a 0 no marcador, o treinador italiano ainda viu a habilidade de estrelas como Vini Jr, Rodrygo e Bellingham aflorar. Em coletiva após a goleada, ele fez questão de exaltar os astros que compõem o milionário clube merengue e colocar cinco de seus principais atletas como os melhores do mundo, numa fila puxada pelo brasileiro Vini Jr.