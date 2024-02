Atual campeã olímpica, Ana Marcela Cunha garantiu na madrugada deste sábado a sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao terminar a prova de 10km do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, realizado em Doha, no Catar, em quinto lugar. A também brasileira Viviane Jungblut carimbou o seu passaporte com a 14ª colocação.