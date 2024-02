Após reclamações públicas do Palmeiras, incluindo técnico e jogadores, o Allianz Parque começou a troca do criticado gramado sintético. Nesta sexta-feira, vazaram imagens do campo já sem a grama em toda a sua extensão. A WTorre, empresa responsável pela administração do estádio, afirma que não há um prazo para finalização da troca, feita pela Soccer Grass.