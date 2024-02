Campeão do mundo e bicampeão da América pelo Inter como presidente e vice de futebol, Fernando Carvalho redirecionou a sua trajetória no futebol para o emergente mercado das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs). Aos 71 anos, o ex-dirigente colorado atua como consultor de clubes que analisam seguir o caminho de Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Bahia, Bragantino e Fortaleza e se transformarem em empresas.