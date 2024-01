O Palmeiras ainda não voltou das férias, mas o torcedor vem ganhando motivos para comemorar neste início de ano, com a manutenção das principais peças do elenco. Depois de renovar com Marcos Rocha, Gabriel Menino, Marcelo Lomba e Murilo, o clube anunciou neste sábado a ampliação do vínculo do meia Zé Rafael até dezembro de 2026.