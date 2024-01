O jogador argelino Youcef Atal, que defende o Nice, da França, foi condenado nesta quarta-feira a oito meses de prisão por incitação ao ódio religioso no contexto do conflito entre Israel e o Hammas. Além do gancho, o atleta também foi multado em 45 mil euros (algo em torno de R$ 210 mil) por um tribunal da cidade de Nice.