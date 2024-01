A eliminação do Barcelona na Copa do Rei ao ser derrotado pelo Athletic Bilbao, por 4 a 2, nesta quarta-feira, incomodou o técnico e ídolo Xavi Hernández, que ameaçou deixar o clube ao final da temporada. O treinador tem lamentado a "falta de competitividade" nos últimos compromissos do time. Apesar da alfinetada, tratou de elogiar o desempenho da equipe durante a queda.