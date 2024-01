O técnico Xavi Hernández não escondeu a sua ansiedade quanto à regularização do atacante Vítor Roque no Campeonato Espanhol em entrevista coletiva, para poder reforçar o setor ofensivo do Barcelona para a partida diante do Las Palmas, marcada para esta quinta. Segundo o treinador, o ex-centroavante do Athletico-PR já faz parte dos seus planos.