A World Skate (WS), organização internacional responsável por regular o skate e os esportes sobre patins, divulgou um comunicado nesta quinta-feira para defender a legitimidade da decisão de desfiliar a Confederação Brasileira de Skate (CBSk), tomada na quarta-feira e recebida pela CBSk com uma série de críticas. No texto, a WS rebate os questionamentos da entidade brasileira, aos quais chamou de "enganosos", e diz ter agido de acordo com as regras estabelecidas por sue próprio estatuto, aprovado em assembleia com a participação da CBSk, em 2019.