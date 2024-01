Victor Wembanyama anotou 21 pontos, com direito a cesta à la Michael Jordan, reproduzido, inclusive, no filme "Space Jam", pegou sete rebotes e deu três assistências, mas os bons números não foram suficientes para que o San Antonio Spurs, comandado por Jayson Tatum, saísse com a vitória, já que perdeu para o Boston Celtics por 134 a 101, neste domingo, no Frost Bank Center.