O jovem atacante Vitor Roque foi o grande personagem da vitória do Barcelona sobre o Osasuna por 1 a 0, nesta terça-feira, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro entrou aos 16 minutos do segundo tempo, marcou o seu primeiro gol com a camisa do time espanhol, e ainda provocou a expulsão do zagueiro Unai García.