Começou nesta quinta-feira a era Vitor Roque no Barcelona. O atacante brasileiro fez sua estreia aos 33 minutos do segundo tempo no Gran Canaria Stadium, casa do Las Palmas. O novo camisa 19 do time catalão atuou por 19 minutos, mas pouco encostou na bola na dura virada por 2 a 1 buscada com pênalti nos acréscimos pelo Campeonato Espanhol.