O Real Madrid bateu o Almería na tarde deste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Praticamente irreconhecível, o time de Carlo Ancelotti foi dominado no primeiro tempo pelo lanterna, mas recuperou-se na segunda etapa e conquistou a virada no final do jogo. Com os três pontos conquistados, o time continua firme na briga pela liderança.