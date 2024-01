A temporada começou da melhor maneira para Raphael Veiga no Palmeiras. Dos quatro gols do time, três foram anotados pelo meia, que comemorou a largada artilheira. Além da boa fase, o jogador mostrou enorme confiança em ajudar a equipe a embalar no Paulistão e previu "um grande resultado" no clássico com o Santos, no domingo.