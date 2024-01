Mesmo jogando com seus principais jogadores, o Vasco acabou surpreendido pelo eficiente futebol do Nova Iguaçu e perdeu por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela quinta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O jogo foi disputado no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), e derrubou o time vascaíno para a quinta posição, com oito pontos, e agora não mais invicto. O adversário entrou no G-4 - zona de classificação - com 10 pontos.