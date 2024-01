Depois de uma estreia tranquila no Campeonato Carioca, o Vasco tropeçou pela primeira vez na competição neste domingo. A equipe alternativa do clube cruzmaltino levou 2 a 0 do Sampaio Corrêa no primeiro tempo, buscou a virada na etapa final, mas cedeu a igualdade por 3 a 3, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ).