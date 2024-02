O Vasco começou 2024 com tudo. Após vencer sua estreia no Campeonato Carioca com um time alternativo, os comandados por Ramón Díaz levaram a melhor diante do San Lorenzo, no torneio amistoso Série Rio de la Plata, em Punta del Este, no Uruguai, pelo placar de 1 a 0, com gol de Léo.