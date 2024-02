Os reservas deram conta do recado e o Vasco iniciou o Campeonato Carioca da melhor forma possível. Na noite desta quinta-feira, recebeu o Boavista em São Januário, no Rio, e venceu por 2 a 0, com gols de Manuel Capasso e Leandrinho, nos primeiros minutos de cada etapa. Apesar de não ser o time principal, mais de 12 mil torcedores estiveram presentes no estádio para acompanhar a largada no estadual.