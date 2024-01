Ícone do futebol brasileiro dentro e fora de campo, Mario Jorge Lobo Zagallo também se destacou por sua personalidade. O Velho Lobo, que morreu aos 92 anos no fim da noite desta sexta-feira, era conhecido por suas declarações irreverentes e superstições que marcaram sua carreira. A fé em Santo Antônio e o apreço pelo número "13" estiveram entre as características sempre lembradas do esportista.