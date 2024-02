A derrota para o Corinthians no último domingo, por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, acabou ficando em segundo plano no Guarani, que precisou, através do técnico Umberto Louzer, explicar o motivo do meia Régis, um dos principais nomes do elenco, não figurar na lista de inscritos do torneio. Incomodado com a situação, o treinador revelou um ato de indisciplina do atleta durante a pré-temporada.