O Girona sustentou a liderança do Campeonato Espanhol com uma goleada sobre o Sevilla, por 5 a 1, neste domingo. Jogando em casa, a surpresa da competição contou com atuação inspirada do ucraniano Artem Dovbyk, autor de três gols em apenas seis minutos, e com os brasileiros Savinho e Yan Couto em dia de "garçons".