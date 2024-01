O São Paulo se reapresentou neste domingo cheio de novidades visando o clássico com o Corinthians, marcado para esta terça-feira, às 19h30, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A boa notícia é que Rafinha, Erick e Michel Araújo treinaram normalmente e estão à disposição do técnico Thiago Carpini.