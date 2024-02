O triatleta espanhol Lucas García Picón está em estado grave na UTI do Hospital Clínico Universitário de Santiago de Compostela após sofrer um acidente com um carro durante um treino de bicicleta. O jovem é o atual campeão mundial de triatlo na categoria de 15 a 19 anos. A informação é do jornal espanhol La Voz de Galicia.