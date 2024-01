O Tottenham contou com um golaço de Pedro Porro, nesta sexta-feira, para vencer o Burnley por 1 a 0 e avançar à quarta fase da Copa da Inglaterra. A atuação da equipe londrina não foi brilhante, mas foi o suficiente para fazer a lição de casa diante da torcida presente no Tottenham Hotspur Stadium diante de um adversário mais frágil, atual vice-lanterna do Campeonato Inglês.