O atacante alemão Timo Werner está de volta ao Campeonato Inglês, cerca de um ano e meio depois de deixar o Chelsea, clube no qual teve uma passagem inconsistente. Mais uma vez, ele terá Londres como casa, mas agora para defender o Tottenham, que o anunciou como reforço nesta segunda-feira. A contratação é por empréstimo de seis meses junto a RB Leipzig, da Alemanha, com opção de compra ao fim do período.