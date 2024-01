O tricampeonato de Max Verstappen e da Red Bull nas duas últimas temporadas da Fórmula 1 não tiraram da Mercedes a esperança de levar Lewis Hamilton à sua oitava conquista do Mundial de Pilotos. Chefe da equipe, Toto Wolff acredita que a responsabilidade de devolver o piloto britânico à disputa pelo título é do departamento de engenharia da Mercedes, após um ano de muita frustração com o carro.