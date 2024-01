O Botafogo perdeu uma grande chance de jogar a pressão para o Fluminense e dormir líder da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Nesta terça-feira, na abertura da quinta rodada, Tiquinho Soares até desencantou na temporada, mas o Botafogo ficou no empate de 1 a 1 diante da Portuguesa, no estádio Nilton Santos, no Rio.